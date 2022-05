Marco Asensio mostró su ilusión el día que regresa a la selección española, tras proclamarse campeón de la Champions League con el Real Madrid y celebrarlo al máximo porque asegura que “nunca se sabe” si será “la última”, y con el reto de asentarse en el equipo de Luis Enrique Martínez para ganarse un sitio en el próximo Mundial.

“Como todo pasa tan rápido, a veces hay que parar a reflexionar en lo que estoy consiguiendo a nivel profesional. Es tremendo tener tres Champions. Cuando llegué a Madrid nunca lo habría imaginado, es algo muy especial que se vive de una manera muy distinta, sobre todo en el club donde estoy”, valoró.

“Una Champions más que he disfrutado muchísimo y no me quiero quedar aquí. Quiero más. Intento disfrutar cada título al máximo porque nunca se sabe cuando es la última y lo valoro y lo enfoco de esa manera”, añadió en una charla de camino a la concentración de la selección que difundió la Federación.

Asensio no juega con ‘La Roja’ desde noviembre de 2020. Regresa con ganas de demostrar a Luis Enrique que merece su confianza. “Hay muchos jugadores de mucho talento y calidad. Habla bien de la competencia que hay, es muy buena intentar poner las cosas difíciles a Luis Enrique para que cada convocatoria sea tan disputada”.

“Voy a trabajar al máximo, tengo mucha ilusión de volver a la selección, es muy especial para mí jugar con mi país. Espero dar el máximo para ganar los cuatro partidos, que son oficiales e importantes. Nos van a servir para preparar muy bien el Mundial. Son rivales fuertes”, aseguró.

Tras su buena temporada con el Real Madrid, en la que ha ganado Liga, Liga de Campeones y Supercopa de España, Asensio se encuentra “al cien por cien” y “con máxima ilusión de aportar a la selección”, con el reto de “poder volver la próxima convocatoria”.

“Me encantaría poder ganar un trofeo con la selección. Lo he podido vivir en categorías inferiores y es algo que no cambiaría por nada del mundo”, sentenció.





