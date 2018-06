Mientras los ojos de España estaban en el Mundial, el Real Madrid dio una noticia de impacto: Julen Lopetegui será su nuevo técnico. Luego de dirigir a la Selección en Rusia 2018 , se pondrá la camiseta merengue. Sin embargo, esto no le ha gustado para nada a Mister Chip .



Mediante su popular cuenta de Twitter, el estadístico español criticó duramente el anuncio. Y no porque no esté de acuerdo con su fichaje, sino por su cercanía al Mundial .

A tres días del debut y el jefe anunciando que deja el grupo en cuanto acabe el Mundial. Y encima nos va a tocar creer que durante este mes solo va a pensar en esto y no en lo otro. Yo alucino. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 12 de junio de 2018

"A tres días del debut y el jefe anunciando que deja el grupo en cuanto acabe el Mundial . Y encima nos va a tocar creer que durante este mes solo va a pensar en esto y no en lo otro. Si esto sale bien será un milagro. En mi cabeza acabamos de pasar de ser los principales candidatos a ser cualquier otra cosa menos eso. Ojalá me equivoque, pero la decepción que me ha provocado esto es terrible", señaló.



El contrato de Lopetegui es por tres años con el Real Madrid . Llega para remplazar a Zinedine Zidane, quien renunció al puesto tras conseguir su tercera Champions League.



Lopetegui ha mantenido a España invicta en 20 partidos desde que se hizo cargo, hace dos años. Fue tras la salida de Vicente del Bosque a raíz de la eliminación española en la Eurocopa del 2016.



Lopetegui guió a la Selección de España al primer puesto de su grupo clasificatorio, que incluía a Italia. Justamente por ello es que el mes pasado extendió su contrato hasta el 2020.