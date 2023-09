España vs Chipre se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este martes 12 de septiembre, por la jornada 6 de las Eliminatorias Eurocopa 2024. El encuentro se llevará a cabo en el Nuevo Estadio de los Cármenes, ubicado en el Zaidín, desde la 1:45 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales Star Plus, ESPN, La 1 TVE y RTVE para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate a la programación de este partidazo por la web de Depor.

España se alista para el partido ante Chipre, por las Eliminatorias Eurocopa 2024. (Video: Selección de España)

España vs Chipre: probables alineaciones

España: Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Balde, Ruiz, Rodri, Gavi, Yamal, Asensio y Williams.

Chipre: Mall; Karo, Laifis, Roberge, Antoniou, Kyriakou, Ioannou, Charalampous, Correia, Kastanos y Pittas.