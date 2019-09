¡Una pesadilla! Campeón del mundo con España 'amenaza' con su posible retiro antes del Mundial Qatar 2022

Se encienden las alarmas. Sergio Busquets , centrocampista del Barcelona, se enfoca solamente en el pase de su selección a la Eurocopa 2020 y con 31 años no confirmó, cuando fue preguntado por su futuro en España , su continuidad para el Mundial de Qatar 2022. Con esto, el volante podría sumarse a la lista de campeones del mundo que cuelguen las botas.



"Ya tengo una edad y al final tienes que ir año a año, dependerá de las sensaciones, de como me encuentre, de la confianza del entrenador y de los resultados. Tengo la mente puesta en esta temporada, en trabajar más que nunca para ser mejor cada año. Ahora estamos en partidos de clasificación, luego llega la Eurocopa y desde ahí no sabría decir", expresó Busquets, dejando su futuro en 'La Roja' en el aire.



Regresa Busquets a un estadio especial, El Molinón, donde debutó fuera del Camp Nou con el Barcelona y destacó la gran relación que siempre ha sentido entre Sporting de Gijón y su club. "Es muy especial para mí porque mi debut fuera de casa en LaLiga fue en El Molinón, el despegue mío y de todo el equipo por conseguir la primera victoria para lo que vendría después. Siempre nos han recibido muy bien cuando han estado en Primera", afirmó.

Dio importancia al duelo ante Islas Feroe, en el que confía Busquets que no haya relajación del grupo. "Saldremos sabiendo que nos jugamos tres puntos y queremos hacer el pleno. Hemos hecho una primera vuelta muy buena''. Para que España vuelva a ser candidata a títulos aún debe seguir mejorando, explicó el centrocampista del Barcelona. "Tenemos que trabajar juntos, necesitamos un poco de tiempo para ser mejores pero vamos por el buen camino, como estábamos haciendo con Luis".



Lo que pidió es que no se comparen generaciones y se evite buscar en la actual lo que exhibió la que lo ganó todo. "Son jugadores distintos, épocas diferentes. El fútbol ha evolucionado, los jugadores también y el juego ahora es más físico. Los rivales están mejores preparados a todos los niveles. Comparar esta selección con anteriores es un error que cometemos bastante a menudo".

