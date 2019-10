No hay respeto para el capitán: jugadores de Suecia bromean con la ausencia de Sergio Ramos en Eliminatorias

La selección de Suecia , que este martes recibirá a su similar de España en un partido válido por la fase de clasificación rumbo a la Eurocopa 2020 , recurre a sus buenos resultados en casa frente a selecciones de nivel para llenarse de confianza, a la vez que agradece la baja por sanción de Sergio Ramos. El capitán de la 'Roja' ha sido el centro de burlas de algunos jugadores de los 'Blågult', que no dudaron en mandarle su 'chiquita' al hombre del Real Madrid.



"Nos sentimos muy fuertes con el apoyo de los aficionados, nos sentimos muy seguros en el Friends Arena, sobre todo cuando nos enfrentamos a equipos que son más fuertes que nosotros sobre el papel", dijo este lunes en rueda de prensa el capitán sueco, Andreas Granqvist. Aunque Suecia ha perdido algún partido en casa en los últimos tres años, presume por ejemplo de empatar contra Holanda y de haber derrotado a Francia en la fase previa a Rusia 2018.



"Fuimos los únicos que le ganamos a Francia antes del Mundial y también hicimos una buena Copa del Mundo", recordó el delantero del Alavés, John Guidetti. El portero Robin Olsen también se refirió a la importancia de jugar en casa y al buen rendimiento de Suecia contra equipos grandes, como también sucedió en el pasado Mundial. "Nos sentimos seguros aquí, estos son los partidos que quieres jugar, enfrentarte a los mejores... No sé por qué lo hemos hecho tan bien frente a los grandes equipos, nos motivan tanto".



Asimismo, Guidetti admitió la superioridad española sobre el papel -"es el mejor equipo del grupo"-, pero destacó el buen papel de Suecia en el Mundial (llegó a cuartos de final). La clave para el delantero sueco, que ahora es la cuarta opción en ataque para el seleccionador y es improbable que tenga minutos este martes, pasa por presionar "más arriba" que en la ida en Madrid (3-0), tener algo más la pelota y más confianza en uno mismo.



La ausencia de Sergio Ramos -vio la tercera amarilla que acarrea sanción en el partido en el que batió el récord de encuentros internacionales con España de Iker Casillas- ha sido bien recibida entre los jugadores suecos. "Está claro que es un jugador muy importante, no hay más que ver los partidos que ha jugado. Es muy fuerte y muy peligroso a balón parado, pero nosotros también somos buenos en el juego aéreo", señaló Granqvist.



Por su parte, Guidetti calificó al capitán del Real Madrid y de la selección española como el "mejor del mundo" y un "líder", y bromeó además con su peligro en ataque: "Marca más goles que yo", subrayó el atacante sueco, que seguramente irá desde el pitazo inicial contra España, teniendo en cuenta que una derrota dejaría a la 'Roja' ya clasificada a la Eurocopa 2020.

¿Cómo llega España al partido contra Suecia?

España no pudo ante Noruega e igualó 1-1 en el Ullevaal Stadion por la fecha 7 del Grupo F de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. Los dirigidos por Robert Moreno se pusieron arriba en el marcador recién a los 47 minutos del compromiso, gracias al tanto de Saúl Ñíguez, quien mandó la pelota al fondo de la red tras un remate desde fuera del área. El 1-0 a favor parecía inamovible; sin embargo, a los 94' llegó la igualdad de Joshua King.



