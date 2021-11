La selección de España se enfrentará a Suecia este domingo por las Eliminatorias Qatar 2022 y una victoria significará la clasificación para los dirigidos por Luis Enrique. En relación a esta situación, el técnico declaró para los medios de comunicación sobre la presión que generan este tipo de partidos y también aprovechó en aclarar la polémica de las declaraciones en verano sobre el equipo sueco.

“Los entrenadores tenemos que generar confianza cuando no la hay y al revés. Es muy importante para nosotros centrarnos en las dificultades que vamos a tener ante Suecia, que van a ser mucho, solo hay que mirar los otros partidos que hemos disputado frente a ellos. Los que vengan a La Cartuja tienen que venir preparados para sufrir si hay que hacerlo y animar cuando haya que hacerlo. Suecia será difícil por lo que va a hacer y lo que nos va a proponer, el partido tendrá sus dificultades. Como jugador dormía de maravilla siempre antes del partido y luego dormía muy mal, y como entrenador me pasa lo mismo: duermo antes de cada partido como un niño y después no duermo ni borracho”, dijo en conferencia de prensa.

Este partido puede ser la clasificación para España al próximo mundial, pero no le ‘quita el sueño’ a Luis Enrique quien se encuentra enfocado en ganar este encuentro para pensar en lo que vendrá después. El seleccionador señala también que el rival tiene toda la capacidad para hacer daño.

“Esto no va a ser una fiesta hasta que se pite el final del partido, si se da uno de los dos resultados que nos favorecen. Antes de empezar la clasificación hubiéramos firmado estar en esta situación, pero falta lo más difícil. El rival también va a tener sus oportunidades”, señaló.

Sobre la polémica de las declaraciones el verano pasado por enfrentar a Suecia, Luis Enrique aclara que todo un mal entendido y reconoce el buen nivel de la selección. Además, también fue consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Ibrahimovic y cómo potencia el juego de equipo.

¿Ha hablado alguna vez Luis Enrique con Ibrahimovic? “No me he cruzado con Ibra nunca. Más allá de que vaya a jugar o no, su físico mejora el juego en largo de Suecia. Pero el fútbol no es solo eso. El plan general no cambia juegue o no juegue y vamos a estar preparados para intentar contrarrestarlo. A mí me gusta jugar contra las selecciones más potentes y los mejores jugadores. Suecia es un equipo muy preparado y muy potente”, aseguró.





