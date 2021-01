Barcelona vs. Elche EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: partido por LaLiga 2021

Barcelona y Elche EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la fecha 20 de LaLiga Santander, este domingo 24 de enero desde las 10:15 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar+ y Partidazo in Movistar LaLiga.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Barcelona y Elche.

Sin Lionel Messi -suspendido- por segundo partido consecutivo, Barcelona afrontará otro duro reto en su objetivo por acercarse al líder Atlético de Madrid, cuando visite a Elche, que lucha por salir de la zona de descenso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Manuel Martínez Valero.

Barcelona vs. Elche: horarios del partido

México - 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Venezuela - 11:15 a.m.

Chile - 11:15 a.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

Elche (18° con 17 unidades) llega al partido rearmado de efectivos tras recuperar lesionados y sancionados, mientras que el Barcelona (4° con 34 puntos), además de no contar con su gran estrella por sanción, acumula un importante desgaste físico como consecuencia de haber disputado tres prórrogas en solo diez días.

Para el vestuario del Elche, que suma ya tres meses sin ganar, el Barcelona, pese a su dificultad, parece más humano que nunca esta temporada, en la que se ha dejado puntos ante rivales de perfil bajo, como Cádiz, Alavés y Eibar, por lo que no se da por perdido un partido que en caso de resolverse de forma positiva puede suponer una enorme inyección de moral.

El entrenador del equipo, Jorge Almirón, recupera para este compromiso al centrocampista Iván Marcone, sancionado la pasada jornada, y a Nuke Mfulu, Luismi Sánchez, Dani Calvo y Tete Morente, quienes ya superaron diferentes problemas físicos.

Pese a la baja por sanción de Lionel Messi, el Barcelona espera prolongar su racha de tres victorias consecutivas en LaLiga y sumar otro triunfo más en su visita al Martínez Valero

El Barcelona acude al partido con un sabor agridulce. La derrota en la final de la Supercopa de España, el pasado domingo, frente al Athletic Club (2-3) ensombreció la regularidad liguera que había mostrado el equipo este 2021, sumando tres victorias seguidas a domicilio en Huesca (0-1), Granada (0-4) y ante el propio Athletic (2-3).

Ahora, tras sufrir para eliminar al Cornellá (0-2) en la Copa del Rey, los culés llegan a Elche clasificados para los octavos de final del torneo del KO y con la mente ya puesta en la LaLiga, donde aspiran a seguir recortando la diferencia de puntos que les separa del líder, el Atlético, y del Real Madrid.

La baja de Lionel Messi en Barcelona se suma a las lesiones de larga duración de los defensas Gerard Piqué y Sergi Roberto, y los atacantes Philippe Coutinho y Ansu Fati. En cambio, el lateral Sergiño Dest, ausente ante el Cornellà por unas molestias musculares en la pierna derecha, ya se entrena con normalidad y ha entrado en la convocatoria.

Barcelona vs. Elche: probables alineaciones

Elche: Edgar Badía, Barragán; Gonzalo Verdú, Josema, Mojica, Josan, Marcone, Guti, Rigoni, Pere Milla y Lucas Boyé.

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Braithawaite, Griezmann y Dembélé.

Con información de EFE.

