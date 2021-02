Barcelona vs. Alavés se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | GRATIS) por la jornada 23 de LaLiga Santander, este sábado 13 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de ESPN, Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+ y Mitele Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del partido.

Golpeado por la derrota a manos de Sevilla en la Copa del Rey, Barcelona (3° con 43 puntos) volverá a la acción en LaLiga, cuando reciba a Alavés (16° con 22 unidades), que lucha por la permanencia en la Primera División. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Camp Nou.

Barcelona vs. Alavés: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Barcelona acude al partido tocados después de la derrota de este miércoles en el Sánchez Pizjuán (2-0). Si quiere acceder a la final copera, tendrá que remontar en la vuelta, de aquí a tres semanas. Antes de ese duelo, se mediránal PSG en Liga de Campeones y tendrá varios compromisos ligueros de por medio.

El primero de ellos, frente al Alavés. Para recibir al cuadro vitoriano, el entrenador culé, Ronald Koeman, recurrirá al sistema de juego 4-3-3, aunque las bajas volverán, de nuevo, a condicionar el esquema táctico del neerlandés.

La defensa sigue siendo la línea más castigada, con Gerard Piqué, Ronald Araujo y Sergi Roberto aún en la enfermería. Por su parte, el centrocampista Miralem Pjanic y los atacantes Philippe Coutinho y Ansu Fati también están lesionados.

Sin embargo, Koeman podría recuperar al lateral Sergiño Dest y al delantero Martin Braithwaite para enfrentarse al Alavés. Llevan entrenándose con el grupo desde el jueves pero, aunque entren en la convocatoria, lo más probable es que el técnico no arriesgue con ninguno de los dos y, sobre todo, en el caso de Dest.

El trío atacante estará formado por Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann y Leo Messi. Sin embargo, tampoco se descarta la presencia en el once de Francisco Trincao, para dejar descansar a alguno de los tres titulares antes de medirse al PSG.

Enfrente, el Deportivo Alavés ya comienza a mostrar el sello de Abelardo, que se ha definido en rueda de prensa como “un culé más” y ha deseado “muchos éxitos” al equipo dirigido por Koeman, con el que coincidió una temporada en las filas del club catalán.

Su equipo llega a este duelo con cuatro puntos logrados en dos partidos, ante Getafe y Valladolid, en los que ha mantenido la portería a cero, una de las cuentas pendientes del equipo, que cada vez genera más ocasiones de gol..

Barcelona vs. Alavés: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Griezmann y Messi.

Alavés: Pacheco, Martín, Lejeune, Laguardia, Duarte, Édgar, Manu, Pina, Córdoba, Lucas y Joselu.

Con información de EFE.





