Barcelona vs Celta de Vigo se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) en el marco de la jornada 38 de LaLiga Santander. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Balaídos y arrancará desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, Movistar Plus, SKY HD y Fútbol Libre para todos los países de América Latina y Europa. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

Barcelona se alista para el duelo ante Celta de Vigo, por LaLiga Santander. (Video: FC Barcelona)

Barcelona vs. Celta de Vigo: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, M. Alonso; Gavi, De Jong, Kessié; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati.

Celta de Vigo: Iván Villar; Mallo, Mingueza, Núñez, Galán; Tapia; Carles Pérez, Veiga, De la Torre; Aspas, Strand Larsen.