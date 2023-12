Link de Barcelona vs. Girona EN VIVO: dónde ver vía ESPN, DAZN y Fútbol Libre TV.

Desde el estadio Estadio Olimpico Lluis Companys de Montjuic, Barcelona y Girona juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV por la fecha 16 de LaLiga de España 2023. El partido, que no tendrá al portero Ter Stegen por lesión, arrancará a las 3 de la tarde (hora peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus para América Latina, mientras que DAZN será la señal encargada para España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor.com puede ofrecerte.

El Barcelona, tras tocar fondo en la derrota europea ante el Shakhtar Donetsk, ha experimentado un renacer, especialmente en las victorias ante el Oporto y el Atlético de Madrid. El regreso de Frenkie de Jong y las destacadas actuaciones de Joao Cancelo y Joao Felix han contribuido a este resurgimiento. A pesar de las ausencias de Marc André ter Stegen, Gavi, Íñigo Martínez, y las dudas de Andreas Christiansen y Marcos Alonso, el Barcelona busca refrendar su buena racha.

El joven portero Iñaki Peña ha suplido con éxito la ausencia de ter Stegen, y el dibujo táctico de Xavi con una defensa de tres centrales ha dado sus frutos. La medular, liderada por Gundogan, De Jong y Pedri, ha encontrado una fórmula efectiva, mientras que en el ataque, Lewandowski y Joao Félix se perfilan como titulares indiscutibles.

Por otro lado, el Girona, colíder histórico en la Liga EA Sports junto al Real Madrid, llega como el equipo revelación. Con 38 puntos de 45 posibles, los rojiblancos quieren sumar su primera victoria contra el Barcelona y mantener su ventaja en la clasificación. Míchel Sánchez ha logrado un equipo sólido, con 12 victorias en 15 jornadas, siendo el único equipo, fuera de los gigantes Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, que ha logrado tal hazaña desde la temporada 1955-1956.

El Girona, con 34 goles en LaLiga, más que cualquier otro equipo, y 41 entre LaLiga y la Copa del Rey, llega con una racha de ocho victorias consecutivas fuera de casa y siete remontadas en 17 partidos. El brasileño Yan Couto podría cubrir la baja de Yangel Herrera, mientras que las ausencias de Borja García, Toni Villa, Ricard Artero, Joel Roca, Jastin García y Pablo Torre plantean desafíos adicionales.





¿A qué hora juega Barcelona vs. Girona?





El partido Barcelona vs. Girona está programado para jugarse este domingo 10 de diciembre desde las 3 de la tarde, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 5 de la tarde; mientras que en España a las 9 de la noche.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Girona?





Barcelona vs. Girona, por la jornada 16 de LaLiga, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN, STAR Plus, SKY Sports y DAZN para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





¿Cuáles son las alineaciones de Barcelona vs. Girona?





FC Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Araujo, Christensen, Joao Cancelo; Gundogan, de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y Joao Felix.

Girona FC: Gazzaniga; Yan Couto, Èric García, Blind, Miguel; David López; Tsygankov, Iván Martín, Aleix García, Sávio; y Dovbyk.





Apuestas del partido Barcelona vs. Girona





CASA APUESTA BARCELONA EMPATE GIRONA Betano 1.53 5.00 6.10 Inkabet 1.48 4.80 6.00 Doradobet 1.52 4.75 5.50 Coolbet 1.53 4.90 5.90

Historial del Barcelona vs. Girona en España





En los enfrentamientos previos, el Girona ha cosechado cuatro derrotas y dos empates ante el Barcelona, pero llega con una mentalidad ambiciosa para cambiar la historia en el Montjuïc. Con estilos opuestos y momentos álgidos, el Barcelona vs. Girona promete ser un duelo vibrante que marcará el destino de ambos equipos en la Liga EA Sports.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR