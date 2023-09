Barcelona vs. Mallorca se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus y Movistar por la fecha 7 de LaLiga 2023-24. El compromiso está programado para este martes 26 de septiembre desde las 2:45 p.m. y se disputará en el estadio de Son Moix. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias en la web de Depor.

Barcelona llega a este partido después de vencer por 3-2 al Celta de Vigo, en el duelo correspondiente a la fecha 6 de LaLiga. A pesar de que comenzaron perdiendo por los goles de Jørgen Strand Larsen y Anastasios Douvikas, los ‘azulgranas’ tuvieron una reacción épica en los minutos finales y consiguieron remontar el encuentro gracias a las anotaciones de Robert Lewandowski y João Cancelo.

Debido a este gran resultado en casa, los dirigidos por Xavi Hernández sumaron 16 puntos en la tabla de posiciones y se colocaron como líderes, con una mejor diferencia de goles que el Girona, que también tiene la misma cantidad de unidades. En total, en seis partidos jugados, los culés suman cinco triunfos y un empate, además de dieciséis goles a favor y seis en contra.

En la previa del encuentro de este martes, el director técnico del Barcelona compareció con los medios de comunicación y analizó al Mallorca, considerándolo un rival durísimo por la manera en la que su entrenador, Javier Aguirre, plantea su línea defensiva. El exmediocampista sabe que su equipo deberá tener paciencia para penetrar dicho bloque y no caer en los mismos errores que cometieron frente al Celta de Vigo.

“Sabemos que el Mallorca es un equipo difícil, tiene muchos argumentos y Aguirre trabaja muy bien la línea defensiva. Suele tener defensa de cinco, tiene jugadores muy fuertes físicamente, tiene carrileros altos que centran bien, y futbolistas de gran nivel como Darder. Ellos vienen escarmentados. Es un equipo agresivo”, explicó.

Por otro lado, Xavi se refirió a la ausencia de Frankie de Jong, quien sufre una sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho y está en proceso de recuperación. “Es una baja sensible. Es un jugador fundamental, desde el curso pasado está muy bien. Hay muchos jugadores, esperamos no resentirnos. Hay variantes, ya veremos cómo está después del parón”, sostuvo.

Asimismo, el ‘Cerebro’ no quiso entrar en triunfalismos desmedidos después de haber alcanzado la punta de LaLiga. “No hacemos cábalas, vamos partido a partido. Mañana es una visita muy importante y difícil. Primero Mallorca. Si somos líderes es que hacemos bien las cosas. El otro día no estuvimos bien, hay que corregir aspectos. Pero vamos por el buen camino y hacemos bien las cosas. Es anecdótico ser líder ahora, pero nos gusta”, agregó.

Finalmente, Xavi le restó importancia a la derrota del Real Madrid en manos del Atlético de Madrid (3-1), en una nueva edición del derbi madrileño. “Ha sido un gran fin de semana, más allá que pierda el Real Madrid, somos líderes. Y ganamos el partido. Y he renovado, que nos hace felices al staff y a mí”, refiriéndose a su reciente extensión de su vínculo contractual hasta el 2025.

Mallorca, por su parte, llega a este partido después de perder por 5-3 en manos del Girona. El cuadro de Javier Aguirre no fue rival para el cuadro catalán y sucumbió fácilmente debido a los goles marcados por David López, Artem Dovbyk, Iván Martín, Yangel Herrera y Sávio; mientras que Vedat Muriqui y Abdón Prats (2) descontaron para los visitantes. Por tal motivo, para no quedar tan relegados en la tabla de posiciones, los ‘Piratas’ buscarán hacerse fuertes en casa y dar el golpe de la jornada venciendo al líder del campeonato.

Barcelona vs. Mallorca: horarios del partido

Perú: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Ecuador: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Colombia: 2:45 p.m.

2:45 p.m. México: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Argentina: 4:45 p,m.

4:45 p,m. Chile: 4:45 p,m.

4:45 p,m. Uruguay: 4:45 p,m.

4:45 p,m. Brasil: 4:45 p,m.

4:45 p,m. Bolivia: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Paraguay: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Venezuela: 3:45 p.m.

3:45 p.m. España: 9:45 p.m.

¿En qué canales ver el Barcelona vs. Mallorca?

Este partido entre Barcelona y Mallorca será transmitido por la señal exclusiva ESPN y Star Plus en toda Latinoamérica, mientras que en México podrá ser visto por Sky Sports. Por otro lado, si te encuentras en España, el duelo será televisado por la señal de DAZN. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde se jugará el Barcelona vs. Mallorca?

Barcelona vs. Mallorca: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso; Gündogan, Romeu, Gavi; Yamal, Lewandowski y João Félix.

Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso; Gündogan, Romeu, Gavi; Yamal, Lewandowski y João Félix. Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Van Der Heyden, Valjent, Nastasic, Lato; Darder, Samú Costa, Dani Rodríguez; Larin y Muriqi.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR