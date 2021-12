Barcelona vs. Sevilla se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido postergado de la cuarta jornada de LaLiga Santander este martes 21 de diciembre desde las 3:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Sigue la transmisión vía ESPN y STAR Plus para todos los países de América Latina, mientras que Movistar LaLiga será la señal que emitirá el encuentro para España. No te pierdas el minuto a minuto con todas las incidencias por Depor.com.

Los azulgranas tienen una salida complicada y, al mismo tiempo, importantes, pues una victoria les acercará a los puestos de Champions League. De su lado, los andaluces poseen una gran oportunidad para convertirse en serios candidatos a luchar por el título.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Sevilla por LaLiga Santander?

México – 2:30 p.m.

Perú – 3:30 p.m.

Colombia – 3:30 p.m.

Ecuador – 3:30 p.m.

Venezuela – 4:30 p.m.

Bolivia – 4:30 p.m.

Argentina – 5:30 p.m.

Chile – 5:30 p.m.

Paraguay – 5:30 p.m.

Uruguay – 5:30 p.m.

Brasil – 5:30 p.m.

España – 9:30 p.m.

El equipo de Xavi Hernández terminó con una racha negativa de cuatro partidos sin ganar (incluyendo el amistoso frente a Boca Juniors). Los catalanes se impusieron por 3-2 a Eibar, sumaron 27 puntos y se situaron a solo tres del cuarto lugar (Rayo Vallecano con 30).

Mientras tanto, el elenco de Julen Lopetegui superó una prueba complicada contra Atlético de Madrid, al que le ganó por 2-1. El éxito contra los ‘Colchoneros’ y el 0-0 de Real Madrid ante Cádiz, puso al combinado del Nervión a solo seis unidades de la cima: 43 para los de Carlo Ancelotti.

¿Cómo ver Levante vs. Valencia por LaLiga Santander?

ESPN y Star+ son las señales habilitadas para ver el partido de LaLiga Santander que presentará a Barcelona con el regreso de Gerard Piqué tras cumplir una jornada de castigo por acumulación de amarillas. El central debe estar atrás con Eric Garcia y Ronald Araujo.

“Estamos ante una oportunidad enorme para colarnos en las posiciones ‘Champions’. Desde que llegué, llevamos 10 de 15 puntos posibles en LaLiga. No está mal. Trabajamos para conseguir los quince, pero no pudo ser”, reconoció Xavi.

De su lado, Sevilla puede recuperar al argentino Lucas Ocampos, pero su compatriota Marcos Acuña seguirá fuera de acción y su lugar en la defensa debe ser ocupado por Ludwig Augustinsson. Jules Koundé por Gonzalo Montiel, Diego Carlos y Karim Rekik para completar la zaga.

Lopetegui también tendrá disponible contra el Barcelona a Youssef En-Nesyri, aunque no juega desde noviembre y es improbable que salga de titular. Rafa Mir es el que tiene más opciones en punta frente al exbarcelonista Munir El Haddadi.

Barcelona vs. Sevilla: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Eric Garcia, Piqué, Araujo; Gavi, Sergio Busquets, Nico González, Jordi Alba; Dembélé, Ez Abde y Ferran Jutglà.

Sevilla: Bono; Koundé, Diego Carlos, Rekik, Augustinsson; Jordán, Fernando; Ocampos, Rakitic, Papu Gómez; Rafa Mir.

¿Dónde jugarán Barcelona vs. Sevilla por LaLiga Santander?





