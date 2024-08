En el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona vs. Valladolid se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la fecha 4 de LaLiga de España. El partido, que es importante para los azulgranas, está programado para jugarse este sábado 31 de agosto desde las 10:00 a.m. (hora peruana, 5:00 p.m. en España) y se podrá ver en América Latina a través de ESPN y la señal streaming de Disney Plus. Mientras que en territorio español se podrá ver por Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Pelota Libre ni Futbol Libre TV, señales pirata. El equipo dirigido por Hansi Flick es el líder de LaLiga y buscará un nuevo triunfo para continuar en lo más alto de la tabla de posiciones. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Barcelona entrena con miras al partido ante Valladolid. (Video: FC Barcelona)