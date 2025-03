¡Con el peruano Renato Tapia! Real Madrid vs. Leganés se enfrentaron este 29 de marzo por LaLiga española 2025, en el marco del partido por la jornada 29 del torneo que se llevó a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu. A través de la transmisión de ESPN, Disney Plus, DirecTV (DGO), DSports, Sky Sports y Movistar LaLiga, el encuentro entre ambas escuadras estuvo pactado para jugarse a partir de las 3:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay o Venezuela, el duelo se disputó una hora más tarde, a las 4:00 de la tarde; mientras que en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay estuvo programado para las 5:00 p.m del sábado. En esta misma línea, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. El triunfo fue merengue por 3-2.

