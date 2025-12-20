ESPN no transmite el vs. este sábado 19 de diciembre, en el marco de la fecha 17 de , desde las 3:00 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales puedes verlo? Si estás en Latinoamérica, lo puedes seguir por DSports (DIRECTV y DGO). En España se puede ver por Movistar y DAZN. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. Sevilla vía DSPORTS: link por LaLiga.
ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. Sevilla vía DSPORTS: link por LaLiga.

TAGS RELACIONADOS