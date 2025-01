Por una nueva jornada de LaLiga 2024-25, Real Madrid vs. Valladolid se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN (Disney Plus), DIRECTV y Movistar LaLiga. Con el Estadio José Zorrilla como escenario, este compromiso está pactado para el sábado 25 de enero desde las 15:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; y seis horas más en España). Luego de una apabullante victoria por 5-1 sobre el RB Salzburgo en la Champions League, los merengues parten como favoritos para volver a casa con los tres puntos. Si no tienes dónde ver este encuentro, recuerda que podrás seguir todas las incidencias, el minuto a minuto y goles a través de la web de Depor.

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid y Valladolid juegan por la fecha 21 de LaLiga. (Video: Real Valladolid)