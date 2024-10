Este sábado 5 de octubre, Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu, por la Jornada 9 de LaLiga 2024-25. El partido está programado para arrancar desde las 2:00 p.m. (hora de Perú y dos más en Argentina). La transmisión del encuentro se dará por la señal exclusiva de ESPN y vía streaming por Disney Plus para América Latina. En México, el encuentro se verá en Sky Sports; mientras que Movistar llevará todas las incidencias en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Ten presente que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias el duelo.

Real Madrid enfrenta a Villarreal por LaLiga. (Video: Real Madrid)