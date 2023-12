Estadio de Mendizorroza, Real Madrid vs. Alavés chocarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 18 de LaLiga de España. El partido, que será el último de ambas escuadras en el 2023, arrancará a las 3:30 de la tarde (hora peruana y 09:30 p.m. en España) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE por ESPN y STAR Plus para América Latina, mientras que DAZN será la señal encargada pasar el duelo en España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El conjunto del italiano Carlo Ancelotti recibió otro duro golpe el pasado domingo en la victoria frente al Villarreal (4-1). Alaba sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda; la tercera de este tipo, tras Courtois y Miliao, en solo cuatro meses de competición.

Además, Mendy solo pudo disputar 45 minutos y se unió a una larga lista de lesionados en la que también están Vinícius, Carvajal, Camavinga y Güler. Bajas de importancia, pero el Madrid es el único equipo que sigue al Girona, en las primeras 17 Jornadas de Liga, siendo segundo con 42 puntos por los 44 de los catalanes.

Una lucha por el liderato que llega a su último asalto en 2023 con la visita al Alavés, para la que Ancelotti no tiene grandes dudas en su once titular, al contar solo con 15 jugadores sanos de la primera plantilla. Es más, en defensa, solo cuenta con cuatro, uno por puesto: Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández y Fran García.

En la vereda del frente, los vascos regresan a casa donde han conseguido la gran mayoría de puntos que les mantienen por encima de los puestos de descenso. Las mejores sensaciones de los albiazules las han mostrado como locales en este curso y solo la falta de puntería les ha privado de estar más arriba en la clasificación.

Luis García se volverá a sentar en el banquillo vitoriano, tras ausentarse en Girona por acumulación de amonestaciones, para intentar que su equipo recupere el sabor del triunfo, tras duelos sin conocer la victoria, a pesar de que es consciente de la dificultad de hacerlo ante uno de los mejores de la categoría.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Alavés?

El partido Madrid vs. Alavés está programado para jugarse este jueves 21 de diciembre desde las 3:30 de la tarde, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 5:30 p.m.; mientras que en España a las 9:30 de la noche.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Alavés?

Madrid vs. Alavés, por la jornada 18 de LaLiga, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN y STAR Plus para todos los países de América Latina. En tanto, DAZN será la señal para Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

Real Madrid vs. Alavés: alineaciones probables

Real Madrid : Keppa Arrizabalaga; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández, Fran García; Toni Kroos, Fede Valverde, Luka Modric, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Rodrygo Goes.

: Keppa Arrizabalaga; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández, Fran García; Toni Kroos, Fede Valverde, Luka Modric, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Rodrygo Goes. Alavés: Sivera; Gorosabel, Rafa Marín, Abqar, Javi López o Duarte; Guevara, Blanco, Guridi; Abde, Rioja, Omorodion o Kike García.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Alavés?

El Real Madrid vs. Alavés se jugará en el Estadio Mendizorroza. (Foto: Alavés)





