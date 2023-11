Continúa el fútbol de España con Real Madrid y Cádiz, que se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 26 de noviembre de 2023 en el marco de la fecha 14 de LaLiga. El partido, a disputarse en el estadio Nuevo Mirandilla de Andalucía, se jugará desde las 12:30 del mediodía (hora peruana y 6:30 de la tarde en España), será transmitido LIVE AHORA GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Mientras que Movistar es la señal encargada para la correspondiente televisación en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa aquí la lista de horarios y canales.

El Real Madrid afrontará un desafío considerable ante Cádiz, ya que solo contará con 16 jugadores disponibles de su primera plantilla. Aunque reciben la buena noticia del regreso de Jude Bellingham, el equipo de Ancelotti se enfrenta a múltiples bajas, incluyendo a Camavinga y Vinícius, quienes estarán fuera por ocho a diez semanas debido a lesiones.

Además de estas ausencias notables, el Real Madrid tampoco podrá contar con Kepa Arrizabalaga, Thibaut Courtois, Eder Militao, Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, lo que suma siete bajas significativas para Ancelotti en los siete partidos restantes de 2023. A pesar de estos desafíos, el equipo se mantiene a solo un punto del primer puesto en su grupo de la Champions.

En LaLiga Santander, el Real Madrid se encuentra en el segundo lugar, liderado sorprendentemente por el Girona, quien solo ha perdido ante el propio Real Madrid en las primeras 13 jornadas. La clasificación es ajustada, con el FC Barcelona a dos puntos y el Atlético de Madrid a cuatro, aunque con un partido menos.

Jude Bellingham se ha destacado como el líder del equipo, especialmente durante las lesiones de Vinícius Junior. El jugador inglés ha anotado 13 goles en sus primeros 14 partidos, y su rendimiento será crucial para el Real Madrid en ausencia de Vinícius.

El Cádiz, por otro lado, busca dar la sorpresa contra el Real Madrid, que necesita una victoria para recuperar el liderato en LaLiga. Aunque los gaditanos suman ocho partidos sin ganar, el ambiente en el equipo dirigido por Sergio González ha estado marcado por la ansiedad por jugar, ya que no disputan un partido de Liga desde el 6 de noviembre.





¿A qué hora juega Real Madrid vs. Cádiz?





El partido Real Madrid vs. Cádiz está programado para jugarse este domingo de noviembre desde las 12:30 del mediodía, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 2:30 de la tarde; mientras que en España a las 6:30 de la tarde.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Cádiz?





Real Madrid vs. Cádiz, por la jornada 14 de LaLiga, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN, STAR Plus, SKY Sports y Movistar para todos los países de América Latina y Europa.





Real Madrid vs. Cádiz: posibles alineaciones





Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde, Jude Bellingham; Rodrygo, Joselu.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Fali, Javi Hernández, Pires; Álex Fernández, Alcaraz, Alejo, Machís o Navarro; Roger, Ramos.





Real Madrid vs. Cádiz: apuestas del partido

CÁDIZ VS. REAL MADRID LOCAL EMPATE VISITA Te Apuesto 5.82 3.45 3.18 Betsson 6.30 4.40 1.50 Coolbet 6.20 4.45 1.53

