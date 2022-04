Real Madrid vs. Celta de Vigo se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la jornada 30 de LaLiga Santander, este sábado 2 de abril del 2022 desde las 11:30 a.m. (horario peruano) en el estadio de Balaídos. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de ESPN y STAR Plus (+) para todos los seguidores en América Latina.

Con 66 puntos, la ‘Casa Blanca’ lidera el torneo con nueve puntos de diferencia con respecto de Sevilla (57), la única escolta. Pese a la amplia ventaja, el equipo de Carlo Ancelotti quiere limpiar su imagen después de perder estrepitosamente contra Barcelona 0-4 y en el Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga Santander?

México – 10:30 a.m.

Perú – 11:30 a.m.

Ecuador – 11:30 a.m.

Colombia – 11:30 a.m.

Venezuela – 12:30 p.m.

Bolivia – 12:30 p.m.

Paraguay – 12:30 p.m.

Argentina – 1:30 p.m.

Chile – 1:30 p.m.

Uruguay – 1:30 p.m.

Brasil – 1:30 p.m.

España – 6:30 p.m.

Para el retorno a la acción y a días de medirse a Chelsea en cuartos de Champions League, el cuadro merengue puede recuperar a Karim Benzema y Ferland Mendy, ambos ausentes en el clásico. Los franceses entrenaron con el grupo y es posible que viajen con el equipo.

De su lado, Celta de Vigo tiene aspiraciones de alcanzar un cupo para un torneo internacional. En tal sentido, el conjunto de Eduardo Coudet está en la obligación de sumar tres puntos para recuperar el terreno perdido. Los gallegos solo ganaron uno de sus últimos cinco duelos ligueros.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: canales de transmisión

Para ver el partido entre Real Madrid y Celta de Vigo de LaLiga Santander hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol español vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga Santander?

Para ver la transmisión online del partido entre Real Madrid y Celta de Vigo puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus; de otro lado, si vives en Latinoamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: posibles alineaciones del partido

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Nacho o Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinícius, Benzema.

Celta de Vigo: Dituro; Kevin, Aidoo, Murillo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Aspas, Galhardo.

