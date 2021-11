Real Madrid vs. Rayo Vallecano se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por jornada 13 de LaLiga Santander, el sábado 6 de noviembre desde las 03:00 p.m. (hora peruana). El partido entre clubes españoles puedes seguirlo a través de ESPN3 como ESPN Play. Asimismo, sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor.

El Real Madrid se presenta al examen que le plantea el equipo revelación de LaLiga Santander, un recién ascendido como el Rayo Vallecano que se ha instalado a base de buen fútbol en la zona europea de la clasificación, tras el toque de atención de su afición a la endeblez mostrada en el Santiago Bernabéu, con los silbidos del duelo ante el Shakhtar Donetsk.

Carlo Ancelotti ha reducido su círculo de confianza y la carga de partidos ha pasado factura a varios jugadores con exceso de minutos en sus piernas. Uno de los jugadores con los que menos cuenta es Eden Hazard.

La situación con el belga se complica dado que Vinicius Junior tiene apoderado el lugar por el gran desequilibrio que tiende a generar. Por otro lado, la ausencia de Rodrygo fue cubierta en ‘Champions’ por Lucas Vázquez, pero la falta de minutos del astro belga que ha pasado a ser suplente en un rol que no desea tener, hace esperar su aparición de inicio en una nueva oportunidad para recuperar su nivel.

Los que si no estarán presentes son Gareth Bale, Dani Ceballos y Mariano Díaz; sin embargo, está presente Karim Benzema que es el mayor asegurador de gol en el Real Madrid y que va en busca de ser el máximo goleador de LaLiga Santander.

Por otro lado, el Rayo Vallecano afronta el partido en un buen momento tras llegar a los veinte puntos, la mitad del objetivo por la permanencia cumplido, en tan solo doce jornadas. Hasta el momento, su paso por este campeonato se resume en seis victorias, dos empates y cuatro derrotas con 18 goles a favor y 12 en contra, presumiendo además de seguir invicto en Vallecas tras seis encuentros.

La principal novedad en el once del Rayo podría ser el regreso a la mediapunta del argentino Oscar Trejo, que descansó frente al Celta la pasada jornada. La duda reside en el centro de la zaga, puesto que el central internacional montenegrino Esteban Saveljich ya está recuperado de unas molestias físicas que arrastraba y Andoni Iraola medita si volverlo a alinear o apostar de nuevo por el serbio Nikola Maras.

Ahora, los ‘Rayistas’ buscarán repetir lo que hicieron frente al Barcelona, al que ganó con un gol de Radamel Falcao. Precisamente el colombiano es probable que sea la referencia ofensiva de su equipo en un escenario que conoce bien, puesto que en 2013, con la camiseta del Atlético, ganó al Real Madrid en la final de la Copa del Rey.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Camavinga, Kroos; Hazard, Vinicius y Benzema.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliú, Catena, Saveljich o Maras, Fran García; Valentín, Comesaña; Isi Palazón, Trejo, Álvaro; y Falcao.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: ubicación del duelo





