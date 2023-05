Real Madrid vs. Sevilla se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 27 por la fecha 37 de LaLiga Santander. El partido está programado para arrancar desde las 12:00 del mediodía (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Star Plus. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. Los merengues continúan con su pulso particular con el Atlético de Madrid por el segundo puesto, así que tratarán de sumar los tres puntos para defender ese lugar que ocupan en la tabla. Mientras que esta será la última cita del conjunto andaluz antes de disputar su final de la Europa League y los blanquirrojos necesitan la victoria para mantenerse en la lucha por los puestos europeos.

Merengues afinan detalles para visitar a Sevilla. (Video: Real Madrid)

Real Madrid vs. Sevilla: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Camavinga, Tchouameni, Ceballos; Asensio, Vinicius, Rodrygo.

Sevilla: Bono; Montiel, Rekik, Gudelj, Telles; Rakitic, Gueye, Lamela, Óliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri.