Real Madrid vs. Valladolid se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | GRATIS) por la jornada 24 de LaLiga Santander, este sábado 20 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue todas las incidencias y detalles del partido por Depor.

Sin Karim Benzema, su principal carta de ataque, Real Madrid visitará a Real Valladolid, que urge de puntos para salir de la zona del descenso de la liga española. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Municipal José Zorrilla.

Real Madrid vs. Valladolid: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Los ocho tropiezos del Real Madrid en LaLiga Santander -cuatro empates y cuatro derrotas- le dejaron hace tiempo sin red en su objetivo de defender la corona. La distancia de seis puntos con el líder, un Atlético de Madrid que tiene aún un partido por recuperar, deja al equipo de Zidane ante la obligación de jugar con un solo resultado posible.

Seguir peleando por el título pasa por Real Valladolid, adonde Real Madrid llega en cuadro, antes de medirse a la Real Sociedad y de un decisivo derbi en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid.

Pero igual que Real Madrid dio un giro en resultados gracias a una mejor actitud en el campo, las noticias no siguen sus pasos y continúan siendo negativas para Zidane. Por si tuviese poco con una defensa en cuadro y hasta ocho bajas, en la víspera perdió a Benzema. Se debe encomendar a un jugador como Mariano Díaz, sin ritmo de competición y la confianza que necesitan los centrodelanteros.

El técnico de Real Madrid ha perdido en el camino a tres grandes referentes de su columna vertebral: Sergio Ramos, Eden Hazard y Benzema. La responsabilidad recae a la espalda de Toni Kroos y Luka Modric.

Con su fútbol están manteniendo a un equipo al que le crecen los problemas a cinco días de una cita trascendental ante el Atalanta en la Liga de Campeones. No desviar la mirada a ese encuentro y centrarse en el Valladolid, es una de las peticiones de Zidane a sus jugadores.

En defensa no podrá contar el técnico francés con Dani Carvajal, Ramos, Militao, Marcelo ni Álvaro Odriozola. Y la amplia lista de bajas la completan Fede Valverde, Hazard y Rodrygo, que tenían opciones de volver al grupo esta semana y no lo consiguieron. De esta manera, no le queda otra a Zidane que tirar de la cantera.

Hasta seis jugadores del Castilla viajan y más de uno tendrá minutos, ya que son solo once los futbolistas de campo disponibles del primer equipo. Diego Altube, Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Sergio Arribas y Hugo Duro son los elegidos.

El Real Valladolid, por contra, tiene buenas noticias con la recuperación en el centro de su defensa de Joaquín, también dispone de Rubén Alcaraz y San Emeterio en el centro del campo, y de Óscar Plano, uno de los habituales en el esquema de Sergio González, quien podría repetir el 4-4-2, con Weissman y Guardiola en la punta de ataque.

Real Madrid vs. Valladolid: probables alineaciones

Valladolid: Masip, Luis Pérez, Joaquín, Bruno, Nacho, Orellana, Kike Pérez, Roque Mesa, Óscar Plano, Weissman y Guardiola.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Marco Asensio, Vinicius y Mariano.

