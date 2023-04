Real Madrid vs. Villarreal se ven las caras (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) por la fecha 28 de LaLiga Santander. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y arrancará desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de ESPN, Star Plus y SKY Sports para toda América Latina. Mientras que Movistar Plus transmitirá el encuentro para España. Los ‘merengues’ llegan motivados a este encuentro, luego de eliminar a su clásico rival, FC Barcelona, en las semifinales de la Copa del Rey. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por la web de Depor.

Villarreal se alista para el duelo ante Real Madrid, por LaLiga. (Video: Villarreal)

Real Madrid vs. Villarreal: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Tchouaméni, Modric, Valverde; Asensio, Vinicius y Benzema.

Villarreal: Reina; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Terrats, Baena; Chukwueze, Pino y Morales.





