Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 38 de LaLiga Santander este viernes 20 de mayo del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro podrá ser visto a través de las señales de ESPN y Star Plus. No te pierdas la transmisión y el minuto a minuto en Depor.com.

Será la última prueba para Carlo Ancelotti antes de afrontar la final de la Champions League. Por ello, se espera que el italiano envíe a los jugadores que, posiblemente, inicien ante Liverpool el sábado 28 en París. La idea del experimentado entrenador será dar ritmo a los suyos antes de luchar por el trofeo más importante de la campaña.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Betis por LaLiga Santander?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

De los que pueden saltar al campo del estadio Saint-Denis, solo David Alaba se ausente por lesión. En más, Thibaut Courtois, Eder Militao, Casemiro, Luka Modric y Karim Benzema se mantienen como la columna vertebral. Por el contrario, puede ser la última vez de Marcelo, Gareth Bale e Isco Alarcón en el Santiago Bernabéu.

De su lado, Betis quiere cerrar una gran campaña en la que ganaron la Copa del Rey. Bajo el mando de Manuel Pellegrini, los andaluces se presentan sin Víctor Ruiz, Héctor Bellerín y Claudio Bravo. No obstante, será la vuelta de Marc Bartra para asegurar el quinto lugar de la tabla y, en consecuencia, la presencia europea en la 2022-2023.

Real Madrid vs. Betis: canal de transmisión

Para ver el partido entre Real Madrid y Betis de LaLiga Santander hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol español vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Real Madrid vs. Betis por LaLiga Santander?

Para ver la transmisión online del partido entre Real Madrid y Betis puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus; de otro lado, si vives en Latinoamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus.

Real Madrid vs. Betis: posibles alineaciones del partido

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinícius, Benzema.

Betis: Rui Silva, Bellerín, Pezzella, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado; Fekir, Canales, Juanmi; y Willian José.

¿Dónde jugarán Real Madrid vs. Betis por LaLiga Santander?

