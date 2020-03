Tamara Gorro, esposa del jugador argentino del Valencia Ezequiel Garay, quien este domingo ha anunciado que está infectado con coronavirus, ha señalado en las redes sociales que ambos están bien y que su marido se mantiene aislado tras dar el primer positivo en LaLiga española.

“Como ya sabéis Ezequiel ha dado positivo en coronavirus, yo supongo, por lógica, que también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él, pero voy a dar el primer paso que las autoridades sanitarias han dado desde el minuto uno que es no colapsar. No tengo síntomas, él está bien, yo también, por lo que no me voy a volver loca pidiendo esa prueba porque estoy bien y hay que dejar prioridad a las personas que lo necesitan”, explica.

“Ezequiel está aislado, vamos a tomar las medidas que las autoridades sanitarias indican y ya está. Así que tranquilidad y vamos a por el coronavirus porque juntos podemos”, concluye en el vídeo que ha colgado en la redes sociales. EFE

¿Barcelona campeón ante la expansión del virus?

LaLiga Santander podría no reanudarse a causa del coronavirus. Al ser España uno de los países con más infectados con COVID-19, el fútbol pasaría a un segundo plano al punto que la temporada 2019-20 quedaría inconclusa. En esa línea, según el diario catalán ‘Sport', en el FC Barcelona ya se alistan para reclamar el título de la competición.

La citada fuente expone que en Les Corts tienen claro que deben declarados ganadores de LaLiga. Primero, porque ya se ha jugado un 70% del torneo y tras las 27 de las 38 fechas previstas, los azulgranas han quedado líderes por delante del Real Madrid. Y porque al ser campeón de invierno, y con la imposibilidad de seguir disputando la competencia, se haga valer su título en verano.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus, Riqui Puig: jugador del Barcelona entrena con papel higiénico.