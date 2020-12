Una noche de locura pudo generar que sea despedido. Javi Alonso, central del Tenerife, reapareció el pasado fin de semana como titular, luego de haber sido separado nueve días del equipo por ser incerpetado por la Policía Local de Santa Cruz, junto a Alberto Jiménez, en un club nocturo. Su caso se convirtió en viral en Facebook.

La intervención al local se dio debido a que no se cumplían con los protocolos establecidos para intentar detener la pandemia del coronavirus.

Luego de todo el alboroto que generó su caso, Alonso decidió romper su silencio y publicó una carta a través de sus redes sociales. En ella, agradece la nueva oportunidad que le ha dado el técnico y muestra su total arrepentimiento por la acción.

“Después de esperar un tiempo prudencial en silencio, escuchando y aceptando todas las críticas, y tras tener la oportunidad de defender nuevamente la camiseta del club de mi vida, creo que ha llegado el momento de manifestarme y pedir mis más sinceras disculpas”, inicia Alonso.

“Siento mucho los actos en los que, tristemente, me vi implicado hace unas semanas. No tienen justificación alguna y, por ello, estoy aún inmerso en un proceso disciplinario dentro del CD Tenerife que ya me ha supuesto estar apartado de una profesión que es mi vida y por la que he trabajado con todas mis fuerzas desde que tengo recuerdos”, agregó.

El defensor resaltó que ya se dispucló personalmente con el equipo pero, explicó que “debo pedir perdón, también de forma pública, a todos los que conforman el Club Deportivo Tenerife. A mis compañeros, al cuerpo técnico, al Consejo de Administración y al resto de profesionales de la entidad. Soy consciente de que los he perjudicado con mi desafortunada actuación por lo que, de nuevo, reitero que aceptaré humildemente las consecuencias por no haber estado al nivel de la institución a la que represento”.

