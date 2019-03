Se lleva la pelota: Coutinho medita irse del Barcelona y este fue el comentario que soltó en el vestuario

Ha pasado más de un año de la llegada de Philippe Coutinho al FC Barcelona y el brasileño aún no puede demostrar el porqué es el fichaje más caro en la historia del club. Viene atravesando por un momento duro en lo futbolístico, por lo que en su cabeza ronda la idea de marcharse en verano.



Tal como lees. Según publica el diario 'Sport' este viernes, el crack brasileño ya medita salir del FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano. No se encuentra cómodo en Camp Nou y ya se lo ha hecho saber a sus compañeros brasileños del vestuario. Sin embargo, no ha habido conversaciones con la directiva sobre el tema.



"La idea que está madurando Coutinho no es fruto de un calentón ni del desasosiego de verse relegado al banquillo, sino que la viene analizando desde que vio que las cosas no le salían en el club azulgrana", publica la citada fuente.

Más lejos del FC Barcelona

Según el diario inglés 'Mirror', Coutinho estaría dispuesto a irse nada menos que al Manchester United , un club que haría todos los esfuerzos para pagar por su pase hasta 115 millones de euros, un precio similar al que en su día el club azulgrana desembolsó al Liverpool (sin variables).



Siempre según la citada fuente, Coutinho le ha comunicado a su círculo más cercano su intención de volver a Inglaterra. Sabe que el Liverpool no hará ningún esfuerzo por recuperarlo y pone su mira en Old Trafford. De hecho, ya empezó a ponerse en contacto con algunos referentes del vestuario del United.

