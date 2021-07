Lleva tres años jugando en el filial, ha decidido que le ha llegado el momento de dar el salto. Más aún cuando este miércoles, en el primer amistoso del FC Barcelona de pretemporada, fue uno de los autores de los cuatro goles con los que el equipo azulgrana se impuso al Nastic. Alex Collado no se escondió y dejó muy claro que de cara a la próxima temporada únicamente contempla la opción de estar a las órdenes de Ronald Koeman.

“Yo no voy a jugar con el filial. O me quedo en el primer equipo o me iré, pero mi prioridad es luchar para quedarme aquí, pero no se puede tampoco descartar nada”.

Barcelona renovó al jugador de 22 años hasta el 2023, ejerciendo una cláusula que le exigía al club usar a Collado en el primer equipo. De ahí la seguridad del futbolista.

El delantero debutó como profesional hace dos años bajo las órdenes de Ernesto Valverde, pero la temporada pasada no jugó ni un solo minuto con Koeman. Situación que extrañó bastante en la directiva culé.

Collado es un delantero habilidoso y con gol. De hecho jugó la segunda parte ante el Nàstic este miércoles y llegó a marcar un tanto, con un poco de fortuna, al desviar su remate un rival, que acabó despistando al portero.

Koeman, satisfecho con sus jugadores

“Lo importante es que todos los jugadores han disputado 45 minutos y han cogido físico, algo que es muy importante en este inicio de temporada. Además, han podido demostrar su calidad, no hace falta decir los nombres de los que han destacado”, añadió el técnico holandés ante los medios del club.

Según Koeman, “hubo dos partes muy distintas y en la segunda con el Nàstic con 10 jugadores (se quedó con un hombre menos en el minuto 38 a causa de la expulsión de Álex Quintanilla)” el Barcelona “mejoró”.

El próximo encuentro del equipo azulgrana será este sábado ante el Girona de Segunda División, donde puede que ya jueguen unos minutos algunos de los jugadores del primer equipo que disputaron la Eurocopa.

