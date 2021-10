A sus 37 años, parece ser ir como el vino. Su calidad sigue intacta y está ya afianzado en el fútbol japonés. Andrés Iniesta, que dejó el FC Barcelona en el 2018, ofreció una extensa entrevista para la ‘BBC’, en la que entre muchos temas, el principal fue, desde luego, su paso por el club culé y la actualidad de la entidad, que deportiva y financieramente pasa por una crisis. El campeón del mundo en el 2010 no descartó volver al Camp Nou.

“El Barcelona era como un examen en cada partido y había que aprobarlo. Esa es la base y cada vez tienes que adaptarte al entorno, amoldarte al estilo que se te pide, pero siempre manteniendo la esencia”, dijo el ‘Cerebro’.

Sobre la situación del Barcelona de Koeman, que deambula por la Champions y no termina de carburar en LaLiga, Iniesta confía en que el club pueda recomponerse. “Muchas cosas han cambiado desde entonces. Naturalmente los jugadores son diferentes pero todavía hay una idea, un concepto”, aseveró el centrocampista de 37 años.

Vuelta al Barcelona

Preguntado por una hipotética vuelta a la ciudad condal, el centrocampista del Vissel Kobe afirma que es algo que desearía, aunque advirtió que no solo depende de su deseo.

“Me gustaría que sucediera porque más que nada es el club en el que pasé tantos años. No sabes lo que pasará en el futuro, no sabes de qué manera podría regresar o quiénes serán los encargados en un momento determinado. Así que hay muchos factores que hacen que sea difícil ver qué sucederá realmente, pero si me preguntan si me gustaría, la respuesta es sí”.

Sobre convertirse en DT

Por último, Andrés Iniesta ha hablado acerca de sus intenciones en cuanto cuelgue las botas. “A veces, me gustaría entrenar; otras veces creo que mis intereses van en otras direcciones. Sé que quiero seguir en el fútbol y cuando termine como profesional, me gustaría obtener una licencia de entrenador, pero no sé si la usaré en el futuro. No hay nada en el que me levante por la mañana y piense ‘quiero hacer esto’, así que, por ahora, disfrutaré jugando, entrenando y veré qué pasa en el futuro”, ha concluido.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.