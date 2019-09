Barcelona sonríe: Ansu Fati jugaría ante Real Madrid por posible convocatoria para España Sub 21

► Fue secuestrado y lo quiso el Barcelona: la historia de Esteban Andrada

► ¿Cuál fue el último 11 del Madrid líder solitario de LaLiga?

Ya hay fecha para el primer Clásico de la temporada entre Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga Santander. El mismo será este 26 de octubre en el Estadio Camp Nou a las 6:00 a.m. hora peruana y mexicana (1:00 p.m.), y se espera que Ansu Fati , joven sensación del cuadro culé, sea parte de tremendo duelo en condición de local. Hubo dudas sobre su participación debido a su posible convocatoria con España en el Mundial Sub 17 (26 de octubre al 17 de noviembre), debido a su nacionalización.

En los últimos días, en tierras españolas corrió el rumor que Ansu Fati iba a ser convocado para el Mundial de la categoría que empieza a fines de octubre, por lo que se podría perder el partidazo entre Barcelona y Real Madrid. No obstante, tal parece que el atacante sería tomado en cuenta por la 'Roja', pero en una categoría mayor. Así lo apunta la cadena Ser, citando fuentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Se indica que en España hay planes para que Fati forme parte del equipo del técnico Luis de la Fuente que será parte del amistoso ante Alemania y choque clasificatorio para la Euro Sub 21 este 10 y 15 de octubre, respectivamente. Lo ven muy adelante y con habilidades para medirse a rivales con mayor edad que él a nivel de selecciones.

Ansu Fati se ve jugando ante Real Madrid con el 'Barza'

De esta manera, las fechas por el Clásico no se cruzarían (sí lo hace con el Mundial Sub 17 en Brasil) y por ello en el 'Barza' respiran tranquilos ya que el técnico Ernesto Valverde lo tiene en cuenta para el enfrentamiento ante el cuadro de Zinedine Zidane, líder de LaLiga Santander, dentro de un mes.

Por otra parte, el primer equipo del Barcelona con Ansu Fati ya se prepara para lo que será la sétima jornada de LaLiga Santander, luego de vencer el último martes 2-1 al Villarreal en condición de local. Este sábado, los dirigidos por Ernesto Valverde chocarán ante Getafe en condición de visitante.

► Atlético presentó recurso para que Álvaro Morata juegue el derbi

► La multa de la RFEF al Barcelona por el fichaje de Griezmann