Ansu Fati es la gran irrupción de esta temporada en el fútbol de Europa. Con solo 16 años, debutó profesionalmente en el FC Barcelona y al poco tiempo marcó su primer gol oficial. Y como si no fuese suficiente, en 2020 podría coronarse con su convocatoria a la Eurocopa.

Así lo ha revelado el propio Robert Moreno, entrenador de la selección mayor de España. En conferencia de prensa, el de Barcelona no dudó en abrirle las puertas al canterano azulgrana para la gran cita de selección europeas del próximo año.

“Está en la prelista, aunque ahora no esté con nosotros. Es un jugador español, susceptible de ser seleccionado, ¿por qué no?”, dijo Moreno, que este viernes dio su nómina de convocados para los partidos ante Malta y Rumania, clasificatorios para la Eurocopa.

Sin renovación al momento

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha ofrecido la renovación a Robert Moreno, como hace cada vez que un seleccionador clasifica a la selección española a una fase final de un gran torneo, y el técnico catalán aseguró que no la espera.

El actual seleccionador desea completar un ciclo que abarque de Eurocopa a Mundial, pero se puso en manos de los dirigentes para valorar su trabajo al frente de España desde la renuncia de Luis Enrique Martínez por la grave enfermedad de una hija.

“Sobre lo que querría o no las circunstancias cambian. Antes de ser seleccionador si me preguntan diría que quiero una Eurocopa y un Mundial porque esto es una vez, no se puede repetir y a cualquier seleccionador le gusta un ciclo entero”, dijo.

Robert Moreno, técnico de España, admitió que se puede estar viviendo el momento de mayor apertura a nuevos jugadores.

