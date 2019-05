Confirmado: Griezmann dio mensaje de despedida al Atlético y pone rumbo al Barcelona [VIDEO]

Lo que era un secreto a voces se confirmó este martes en España. Antoine Griezmann no seguirá como jugador del Atlético de Madrid y suena cada vez más como fichaje del Barcelona para la próxima temporada. Fue el mismo delantero francés el que uso las redes sociales para comunicar a todos sus hinchas la decisión de poner punto y final a su aventura en el elenco colchonero.



"Después de hablar con el 'Cholo' (Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid), con Miguel Ángel Gil (presidente) y la gente de los despachos quería hablar con ustedes, con la afición que siempre me ha dado mucho cariño para decirles que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas y otros desafíos", fue lo que dijo Antoine Griezmann, en un primer momento. ¿Será que se va al Barcelona ?

Asimismo, Griezmann sostuvo que su medida fue más que difícil de tomar. "Me ha costado este camino, pero es lo que siento y necesito. Agradezco todo el cariño que he recibido en estos cinco años. Han sido momentos increíbles y los llevo en el corazón. Muchas gracias por todo. He disfrutado mucho y lo he dejado en el campo", añadió el ex Real Sociedad.

En ningún momento de este mensaje, el popular 'Principito' mencionó algún tipo de negociación que haya tenido con el 'Barza'. Sin embargo, en tierras españolas mencionan que la dirigencia colchonera recibirá 120 millones de euros por el traspaso del atacante francés.

De esta manera, todos los rumores de una posible continuidad de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid se disipan. Solo falta esperar que se abra el libro de fichajes de cara a la próxima temporada en el Viejo Continente para conocer si, finalmente, será culé en el campaña 2019-20.

. @AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) 14 de mayo de 2019

