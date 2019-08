Bomba: la prueba que demuestra el Atlético para pago de 80 millones del Barcelona por Griezmann

Antoine Griezmann fue parte el último domingo del partido amistoso que Barcelona le ganó 2-1 al Arsenal en el Estadio Camp Nou por el Trofeo Joan Gamper. El ex Atlético de Madrid fue titular, pero no pudo marcar. Este lunes es noticia en todo el territorio español, aunque no precisamente por su desempeño frente al elenco inglés.

Sucede que el diario El Mundo apunta que hay la existencia de un correo electrónico respecto a la negociación entre Barcelona y Antoine Griezmann para su traspaso en la temporada 2019-20 que está a poco de empezar. Hay que tener en cuenta que a mediados de este año, la cláusula de rescisión del francés bajó de 200 millones de euros a 120.

En el Atlético consideran que el 'Barza' y Griezmann hicieron pasar los meses para que el pago sea menor y que ya se tenía un acuerdo entre ambos desde hace semanas. Es por ello que la dirigencia colchonera reclama los 80 millones de euros restantes y ya trabaja en ello.

El citado medio apunta que el comisionista fue el que habría filtrado este documento al 'Aleti'. ¿Cómo así? Todo se debe a que quedó fuera de la operación (no recibió dinero alguno) y por ello ofreció y vendió la prueba a Miguel Ángel Gil, consejero delegado colchonero.

No obstante, fuentes del Barcelona apuntan que tal mail no demuestra nada respecto a un supuesto pacto con Antoine Griezmann. En el mismo se detallarían las condiciones de su pase al equipo de Ernesto Valverde.

► El mensaje de Messi tras lesionarse en entrenamientos del Barcelona

► Los 28 títulos de Guardiola como entrenador de fútbol

► Cueva estaría cerca de fichar por Botafogo de Brasil

► Así marcha el medallero de los Juegos Panamericanos 2019