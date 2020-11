La situación llegó al límite. Entre dimes y diretes de exagentes, familiares, jugadores o los constantes rumores que apuntan a una enemistad con Lionel Messi, Antoine Griezmann ha decidido salir a responder a todas las acusaciones, pues “es hora de poner las cosas en su sitio”.

En un adelanto de la entrevista con el exfutbolista argentino Jorge Valdano, el ‘Principito’ decide tomar la palabra y dejar zanjados algunos de los asuntos que recaen sobre su figura.

“Desde que he llegado, desde mi presentación no hablo. Como dije ese día, yo no quería hablar fuera, sino en el campo. Porque yo soy así, es lo que mejor se me da, estar con el balón en los pies”, señala Griezmann.

Y añade: “Pero es hora de poner las cosas en su sitio, ¿no? Porque ya llevo mucho tiempo aguantando cosas, comentarios y ya dije que basta”.

Así, el atacante francés ha decidido dar su versión sobre lo que está sucediendo en el FC Barcelona, su salida del Atlético de Madrid y su relación con Leo Messi, en entredicho por las declaraciones del entorno de Griezmann sobre el astro argentino.

El Atleti lo quiso ‘repatriar’

Según ‘Carrusel Deportivo’ de la SER, en las oficinas del Wanda Metropolitano no solo idearon, sino que presentaron un plan para tener de nuevo al ‘Principito’ en sus filas y bajo las órdenes de Simeone antes del inicio de esta temporada.

Un plan de que incluía a Mario Hermoso, Thomar Lemar y Álvaro Morata a cambio del delantero francés, ídolo en la institución.

El ‘Atleti’, según dicho medio, presentó esta oferta a modo de ‘trueque’, en la que incluyó a esos tres jugadores para recuperar a Griezmann. Sin embargo, el Barcelona no aceptó el mismo debido a que Josep María Bartomeu declaró al jugador intransferible.

TE PUEDE INTERESAR