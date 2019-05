¡Bomba! El vestuario del Barcelona veta a Antoine Griezmann por este tremendo motivo

Los hinchas del Barcelona esperan que luego del anuncio de Antoine Griezmann respecto a su confirmada salida del Atlético de Madrid, el delantero francés negocie de una buena vez con la directiva azulgrana para así llegar al Camp Nou. Y es que los fanáticos del cuadro de Ernesto Valverde lo consideran clave de cara a la próxima temporada en sus intenciones de ganar la Champions League, torneo que no levantan desde 2015.

Sin embargo, el vestuario del Barcelona piensa muy distinto que los fanáticos del club. Y es que los jugadores del primer plantel han vetado la llegada de Antoine Griezmann, según apunta este sábado el diario catalán Sport a través de su edición digital. No lo quieren ver ni en pintura.

" La plantilla del 'Barza' cierra la puerta a Griezmann ya que a muchos de los jugadores no les sentó que bien que, tras abrirle la puerta públicamente (al final de la pasada campaña), el atacante anunciara en un documental que finalmente no iba a recalar en el club", es lo que apunta el citado medio respecto a la actualidad del ex Real Sociedad.

Es más, se indica que el grueso de la plantilla ya le habría comunicado esto al presidente Josep Maria Bartomeu. El mensaje es más que rotundo: no lo quieren tener como compañero en 2019-20. Asimismo, el citado medio afirma que, en ningún momento, Lionel Messi se ha comunicado con el 'Principito' para convencerlo que llegue al Camp Nou.

Por otra parte, Barcelona ha puesto su mira para este domingo, fecha en la que visitará al Eibar por la fecha 38 y última de LaLiga Santander. Luego de este encuentro tienen el partido frente al Valencia en el Estadio Benito Villamarín por la final de la Copa del Rey.

► Advíncula y los peruanos que descendieron en España

► El 11 de miedo que Brasil no convocó para la Copa América 2019

► Figura de la Sub-17 explicó su salida de Sporting Cristal

► "Messi sería más grande en el Real Madrid, sin dudas"

► Mira aquí la tabla de posiciones de LaLiga Santander