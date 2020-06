Quique Setién despertó la polémica en el FC Barcelona tras concluir que el club azulgrana fracasó en el fichaje del brasileño Arthur Melo. Para el DT cántabro, el volante sudamericano, que suena como próximo fichaje de Juventus, no cumplió con las expectativas que se depositaron en él.

Como era de esperarse, las declaraciones de Setién no tardaron en ver una respuesta de la madre del jugador, Lucia, quien en redes sociales crítico las palabras del estratega del equipo azulgrana.

“Dios mío, ahora empiezas a ponerle defectos al jugador”, escribió la madre de Arthur Melo en Twitter, tal como recoge el programa español ‘El Chiringuito'.

“No es el primero ni el último jugador que ficha con unas grandes ilusiones y expectativas y al final no fructifican por lo que sea. No sé si va a pasar con Arthur o no, pero le pasa a muchos equipos y a muchos jugadores. Nunca sabremos si está bien hecha la operación o no”, comentó Setién en rueda de prensa.

El mensaje de la madre de Arthur Melo.

¿Arthur a la Juventus?

Por lo que respecta a su posible salida a final de temporada, Setién se mostró claro y dijo que, pese a los rumores, el club no le ha informado al respecto.

Lo que sí que confirmó Setién es que, en el caso de que Arthur decida abandonar el Barcelona, hablará con él para mentalizarle de que debe aislarse y concentrarse, porque tiene “cosas importantes que decir”.

“Yo sigo contando con él. En principio va a hacer el entrenamiento y va a viajar con posibilidades de jugar mañana. Hay que tratar que todo este ruido no le afecte y en el caso de que tenga que jugar que trate de dar lo mejor de sí mismo”, añadió Setién.

Con la información de EFE

TE PUEDE INTERESAR