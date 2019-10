Lo quiere en su once: Inter puso fecha para fichar a Arturo Vidal y sacarlo del Barcelona

Arturo Vidal llegó al Barcelona para la temporada pasada a cambio de 18 millones de euros al Bayern Munich. Lo hizo con un perfil bajo y con la intención de convencer el técnico Ernesto Valverde para tener minutos al ver la dura competencia con Sergio Busquets, Ivan Rakitic y Arthur. Aún así, el mediocampista chileno se las ingenió y, por momentos, supo mostrar su mejor nivel. Ahora, a casi mitad de campaña 2019-20, está en el foco del Inter de Milán de Antonio Conte.

Así lo reporta este lunes el diario italiano La Gazzetta dello Sport a través de su edición digital e impresa. El citado medio europeo sostiene que Arturo Vidal, quien tiene contrato en Barcelona hasta mediados del año 2021, indica que el entrenador del Inter de Milán lo tiene como una de sus prioridades para el mercado invernal (enero) en el Viejo Continente.

Es más, menciona que la dirigencia del Inter ya ha mantenido contacto con el 'Barza' para hacerse con los servicios de Vidal. No obstante, en la tienda azulgrana le han respondido que, por el momento, el internacional con la Selección de Chile y dos veces campeón de la Copa América es intransferible. No lo ven en otro cuadro que no sea el catalán, al menos hasta el final de temporada.

¿El momento de Vidal lo hará irse al Inter de Milán?

La situación del popular 'Rey' no es muy buena en la actualidad. Se ha visto opacado por la competencia y también con la contratación del joven holandés Frenkie de Jong, ex Ajax de Ámsterdam. Su intención no es moverse de España, pero las cosas podrían cambiar en el mercado de fichajes de invierno que está a solo unas semanas de abrir.

Por otra parte, el primer equipo del Barcelona volvió a los entrenamientos luego de gozar de unos días de descanso al no jugarse el Clásico ante Real Madrid el fin de semana pasado. Viene de ganarle 2-1 al Slavia Praga por la fase de grupos de la Champions League y este se verá las caras con el Levante en condición de visitante por LaLiga Santander.

