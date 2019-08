Atlético retira la demanda al Barcelona por el caso de Antoine Griezmann

Ya no pondrá la denuncia a LaLiga con respecto al caso de Antoine Griezmann. Luego de que el Barcelona fichara al delantero galo en el mercado de fichajes de verano, el Atlético de Madrid anunciaba que demandaría a los catalanes por haber negociado antes de tiempo con el entorno del campeón de mundo. Directivos colchoneros aseguraban que existía una reunión en marzo y que debía abonárseles los 200 millones de euros, la cláusula de ‘Grizz’ en ese entonces.



Barcelona abonaba los 120 millones de euros, cláusula de Griezmann a partir del 1 de julio y lo presentaban como el flamante fichaje para acompañar a Lionel Messi y Luis Suárez. No obstante, la novela ha quedado ahí. En el Metropolitano han visto que no tenían la evidencia suficiente para presentar cargos y reclamar los 80 millones que solicitaban, por lo que la situación queda ahí: sin abogados, sin representantes y sin un caso alguno de cara a los siguientes meses.



Por otro lado, en el caso de Antoine Griezmann, el delantero francés no podrá usar la dorsal ‘7’, pese a la salida de Philippe Coutinho. LaLiga deja claro que todos los jugadores deben usar el mismo número en cada encuentro liguero durante toda la temporada.



Es decir que el número 7, habiendo ya jugado con el 17 el pasado viernes en San Mames, solo podrá ser empleado por algún jugador que inscribiera el FC Barcelona de aquí a final del mercado de verano previsto para el próximo 2 de septiembre.



