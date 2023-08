El anhelado sueño de Xavi Hernández: Bernardo Silva, el fichaje imposible para el FC Barcelona, a menos que ocurra una gran venta este verano. Las conversaciones con el agente del futbolista, Jorge Mendes son cercanas, pero la complejidad del panorama se intensifica. Por su parte, el deportista de 28 años no oculta su deseo de ser parte del azulgrana, e incluso habría predisposición por parte de él para facilitar su partida del Manchester City.

Los de Cataluña sostienen que Silva sería el candidato perfecto, sin embargo, las posibilidades de ficharlo para esta temporada son escasas a menos que ocurra otra venta significativa e inesperada. Esta opción no puede ser descartada, ya que el mercado podría agitarse si finalmente se confirma la salida de Kyllian Mbappé del PSG.

La marcha de ‘Donatello’ del cuadro parisino podría provocar que jugadores azulgranas despierten el interés de otros clubes, lo que llevaría a un mercado muy activo en agosto, según expresan los culés y lo consigna SPORT: “Puede haber otro mercado con el caso Mbappé y hay futbolistas del Barça que interesan a otros clubs. Será un mercado muy movido en agosto”.

A la fecha, los ‘Celestes’ han declinado dos ofertas del PSG y tienen la firme intención de retener al centrocampista a cualquier costo debido a que cuenta con un contrato de dos años. Los ingleses reconocen que Bernardo estaría interesado en marcharse, pero no están dispuestos a facilitar su retirada. Sin embargo, el luso intentaría forzar su salida, como plan de partida, si el Barça lo solicita, según el medio citado.

Los ‘Blaugranas’ han tomado la iniciativa de investigar la situación y mantener una comunicación constante con el entorno del portugués. Además, están evaluando la posibilidad de llevar a cabo una operación de pago a plazos. Sin embargo, hasta el momento, no se ha presentado ninguna oferta y el club no procederá si no ve factible asumir económicamente la negociación.

Mientras su porvenir se define, Silva se mantiene concentrado en la preparación previa al inicio de la temporada. El próximo domingo 6 de agosto, los ‘Citizens’ disputarán su primer encuentro oficial de la temporada 2023-24, enfrentando al Arsenal en la lucha por el título de la Community Shield.





Bernardo Silva en Manchester City

Nacido el 10 de agosto de 1994 en Lisboa, Portugal, Silva se formó en las categorías juveniles del Benfica antes de unirse al AS Mónaco en 2014. Su rendimiento destacado en la Ligue 1 llamó la atención del Manchester City, que no dudó en ficharlo en el verano de 2017 para reforzar su mediocampo.

Silva ha sido parte esencial de los múltiples títulos que ha ganado el Manchester City desde su llegada. Ha sido campeón de la Premier League en varias ocasiones, ganando el título en la temporada 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-22 y 2022-23. Además, ha contribuido a la conquista de otros trofeos importantes como la Champions League.

