Ni Griezmann ni Neymar: el 'bombazo' que el Barza trabaja a escondidas para ser el suplente de Luis Súarez

Caras nuevas. Para nadie es un secreto que la interna del Barcelona se encuentra desde ya hace un buen tiempo buscando un recambio directo para Luis Suárez. Los años van pasando y el delantero uruguayo no es el mismo 'killer' que llegó proveniente del Liverpool temporadas atrás. Por ello, el conjunto 'Azulgrana' ha decidido prever tal situación, e intentar fichar a un relevo para el 'Pistolero' que con el tiempo sea capaz de reemplazarlo en el once. Entre las opciones no figuran ni Antoine Griezmann ni Neymar.

¿De quién se trata? Bueno, según una información del portal web de 'Don Balón', el Barcelona estaría tras los pasos de Borja Iglesias. Sí, leíste bien. Luego de una gran campaña goleadora con la camiseta del Espanyol, el atacante español se habría ganado su lugar en la lista de los posibles próximos candidatos a pisar el gramado del Camp Nou, y por qué no, existiría la opción de verlo cambiar de equipo este mismo verano europeo.

Borja Iglesias (Espanyol): 8 goles. Borja Iglesias fue uno de los goleadores de la pasada Liga Santander. (Getty)

Buen presente y futuro aún más prometedor. Iglesias, de 26 años, acabó la reciente temporada de LaLiga Santander con nada más y nada menos que 17 goles en su haber, y pronto se espera que debute con la selección de España. Es más, su gran nivel también ha llamado la atención del Everton, que se planteó pagar su cláusula de rescisión, pero el delantero lo rechazó porque quiere seguir en jugando en su país natal. ¿Asoma el Barza como opción?



Hablando ya de cifras, a comparación del dinero que invertirá el Barcelona en la llegada de Neymar o Griezmann, el fichaje de Borja Iglesias podría darse por 28 millones de euros. Sin embargo, entre otro de los clubes que quiere hacerse con sus servicios aparece el Real Betis. El cuadro hispalense le ofrece ser titular indiscutible, mientras que en el Camp Nou sería solo una pieza más de recambio, aunque podría ganar títulos y cobrar más dinero. Su futuro está en sus manos. ¿Qué debería hacer Borja?



