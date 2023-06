Ilkay Gündogan se ha convertido en uno de los objetivos de FC Barcelona de cara al mercado de pases. El futbolista alemán siempre estuvo en la lista de deseos del elenco catalán, pero su incorporación no es nada fácil. Y es que el Manchester City no está dispuesto a desprenderse de una de las máximas figuras de su equipo, motivo por el que puso una serie de trabas que dificulta su arribo al Spotify Camp Nou. Ante ello, el club blaugrana ha empezado a considerar otras alternativas en caso de no poder concretar la incorporación del mediocampista.

Según informó el medio Relevo, el Barça tiene entre sus opciones a Álex Baena del Villarreal. Como se recuerda, el volante es muy admirado en la Ciudad Condal y consideran que su perfil encajaría perfectamente en el esquema de Xavi Hernández.

No obstante, al igual que Gündogan, el principal obstáculo para su fichaje es el precio. Sacarlo del ‘Submarino Amarillo’ será extremadamente complicado y, a corto plazo, el conjunto catalán no puede cubrir ese costo. Antes de considerar su incorporación, el equipo culé deberá trabajar arduamente en las salidas de algunos jugadores para equilibrar su situación económica.

Cabe resaltar que Álex Baena culmina su contrato con el Villarreal en junio de 2028. En su última temporada, marcó 12 goles y repartió seis asitencias en 48 partidos disputados en todas las competencias, cifras que lo catalogan como uno de los mejores futbolistas del elenco de Quique Setién.





Barcelona pone la mira en una figura de Uruguay

Luego de quince temporadas en el primer equipo del FC Barcelona, Sergio Busquets decidió abandonar la disciplina azulgrana a finales del 2022-23. El veterano volante deja un gran vacío en el mediocampo de cara a la siguiente campaña. Es por esa razón que los altos mandos del cuadro catalán siguen con el casting para encontrar al reemplazante del español. Según el diario Mundo Deportivo, un serio candidato que lidera las preferencias para cubrir el puesto de ‘Busi’ se llama Fabricio Díaz, tiene 20 años, es uruguayo y acaba de ganar con la Celeste el Mundial juvenil que se disputó en Argentina.

Tal como informa la citada fuente, el perfil de Díaz gusta en el seno del Barça. Gusta tanto que los encargados de la secretaria deportiva ya han tomado contacto con Martín Rodríguez Nader, el agente del futbolista del Liverpool de Montevideo, para hacerle saber de la intención que tienen de contar con él en la próxima campaña.

Con 20 años, Díaz es uno de los grandes talentos del fútbol uruguayo. Juega con asiduidad en Liverpool y en el Barça se fijaron en él por su buena capacidad de pase jugando por delante de la defensa. Es un jugador técnico que se posiciona muy bien sobre el terreno de juego y que se adaptaría al estilo de los Culers.





