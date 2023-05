A pesar de su delicada situación económica, FC Barcelona utilizará todas sus herramientas para cumplir el sueño de miles de hinchas blaugranas: fichar a Lionel Messi. Eso sí, esta tarea no será nada fácil para la directiva culé, más aún cuando se enfrentan ante poderosos rivales como Al-Hilal y equipos de la Premier League, motivo por el que Joan Laporta ha empezado a buscar otras alternativas en el mercado, con el objetivo de cumplir el pedido de Xavi Hernández, quien solicitó la contratación de un referente en el mediocampo. Si bien hay muchos nombres sobre la mesa, el elenco catalán ha empezado a obsesionarse con uno, y ese es nada menos que Bernardo Silva.

Nadie duda que la prioridad del conjunto de la Ciudad Condal es la vuelta de la ‘Pulga’, cuyo contrato con el PSG culminará en el próximo verano. No obstante, en la institución todos reconocen que la misión no será nada fácil. Con la necesidad de reducir la masa salarial para cumplir con el Fair Play financiero de LaLiga y convencer al argentino de regresar, los desafíos cada vez se hacen más difíciles.

Según la información brindada por Gerard Romero, en caso de que la vuelta de Messi no se concrete, el FC Barcelona se centrará en el fichaje de Bernardo Silva, talentoso mediocampista del Manchester City. Su habilidad técnica y visión de juego es algo que gusta mucho a Xavi Hernández, quien espera sumar a un futbolista de primer nivel a su plantel.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que el DT catalán pide la contratación del luso. Años atrás, Silva estuvo en el radar del cuadro culé, pero los ‘Citizens’ han impedido su salida del Etihad Stadium, puesto que es uno de los referentes en el plantel de Pep Guardiola. Ojo, el luso tiene contrato con el equipo inglés hasta junio de 2025, pero aún no ha definido si renovará o no con los londinenses.

El malestar de Messi por los rumores sobre su posible regreso al FC Barcelona

Según el Chiringuito, ni a Messi ni a su círculo cercano le ha gustado la forma en que se viene tratando el tema de su regreso frente a la opinión pública. Sin tener una oferta concreta sobre la mesa para presentársela al jugador, ni aprobado por LaLiga el plan de viabilidad, en las oficinas del Camp Nou están confiados sobre el éxito de las negociaciones

“Los Messi no quieren que se repita lo de la renovación y que la culpa parezca de Leo”, se dijo en El Chiringuito en referencia al temor del aún delantero del PSG a que las negociaciones no lleguen a buen puerto, tal como ocurrió en el verano europeo de 2021.





