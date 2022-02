Estaba cumpliendo un partido redondo con asistencia y gol incluido en el Barcelona vs Atlético. Sin embargo, vio la roja por una terrible entrada contra Yannick Carrasco que le costó ser expulsado. El mediocampista belga no se quedó callado y tras el partido explicó que la entrada que supuso la roja de Dani Alves es “queriendo” para que “lo note”, al tiempo que aseguró que, si no llega a quedarse en el suelo, el VAR no habría llamado al árbitro.

“Me dice que pasé por delante y me da sin querer. Él lo hace queriendo para que lo sienta, para que lo note. No he visto la imagen, pero ahí, tan alto, no creo que sea para coger la pelota”, expuso Carrasco a ‘Movistar’.

“Si no me quedo en el suelo, el VAR no llama al árbitro para la tarjeta roja. He tenido que llamar al árbitro para que vaya a ver y ahí confirmó que era roja”, continuó el extremo belga.

La jugada de la expulsión

Los ‘colchoneros’ se fueron al ataque en busca de seguir descontando, luego de que Luis Suárez había puesto el 4-2. Y un balón largo precisamente para el uruguayo, terminó en los pies de Yannick, quien se metía por el centro del área, cuando fue derribado por Alves, pero con falta.

Aunque en primera instancia el árbitro no advirtió la gravedad de la acción, fue a verla al VAR y no tardó nada en decidir expulsar al brasileño de 38 años, quien le clavó los toperoles al ‘colchonero’ por la parte de atrás de la rodilla.

Valoración del partido

“El Barcelona jugó muy bien, sabía a lo que tenía que jugar. Las ocasiones que tuvieron las marcaron. Después, es verdad que cuando ellos se han quedado con diez no hemos conseguido crear mucho peligro en la segunda parte”, añadió Carrasco sobre el encuentro.

Finalmente, sobre el momento del Atlético, lamentó que estén recibiendo muchos goles de balón detenido y dijo: “Eso es verdad que este año está siendo una parte difícil para nosotros y un poco floja en las pelotas paradas”.

