Palmas: la charla en el entretiempo que lo cambió todo en Barcelona para golear al Real Madrid

Barcelona volvió a darle un tremendo golpe al Real Madrid. El último miércoles, los culés golearon 3-0 a la 'Casa Blanca' en el Estadio Santiago Bernabéu para meterse en la final de la Copa del Rey 2019, aunque bien la visita pudo irse derrotada del recinto merengue.

Y es que en el primer tiempo, Barcelona no la pasó bien ante Real Madrid. Vinicius Junior desequilibró y dejó en evidencia a la defensa azulgrana, pero su falta de definición ayudó a los de Ernesto Valverde. En el entretiempo, se habló fuerte en el vestuario para cambiar la situación.

El diario AS reporta este jueves que un peso pesado del plantel del Barcelona tuvo palabras hacia sus compañeros. "La verdad que no estamos haciendo bien las cosas y menos aún en el ataque. O espabilamos y reaccionamos o nos vamos a caso", dijo, según el citado medio. No se dio el nombre del jugador culé.

La reacción de los jugadores del club catalán fue más que inmediata. Se animaron unos a otros para generar un buen ánimo para que lo que se venía. El resto ya es historia conocida.

Por otra parte, tras golear al Madrid en el Bernabéu, Barcelona ya prepara el nuevo duelo ante los madridistas este sábado por el marco de LaLiga Santander. Los de Valverde marchan como punteros del torneo.

