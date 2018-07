El FC Barcelona ha presentado este viernes al central francés Clement Lenglet como su nuevo jugador de la temporada 2018-19. El acto se llevó a cabo en el Camp Nou ante una importante cantidad de hinchas y fotógrafos que aguardaban ver vestido de azulgrana al segundo fichaje de los azulgranas en el mercado de verano.



El ahora exjugador del Sevilla llegó al Camp Nou en terno, procedió a la firma del contrato junto al presidente Josep María Bartomeu y luego se vistió de corto para saltar al césped y demostrar su fútbol con el balón.

Lenglet es el segundo fichaje del Barcelona en el mercado de pases.

“El Barcelona para mi es un club más grande que los otros y juega en España que es el mejor campeonato del mundo”, dijo Clement Lenglet en su primera conferencia de prensa como jugador azulgrana y luego dejó en claro que llega a Les Corts con los sueños bien trazados.



“Quiero jugar lo máximo posible. Sé que estoy en un club grande con mucha competencia en mi posición pero intentaré dar el máximo. Estoy aquí para ganar títulos. Soy ambicioso pero también respetuoso e intentaré aprender de mis compañeros”.

Sobre sus compañeros franceses: "No he hablado con mis compañeros franceses en el Barça. Tienen una cita muy importante el domingo en la final del Mundial y es momento de dejarles centrarse en eso. Luego ya hablaremos y me explicarán cómo funciona el club y cómo se vive aquí".



Su llegada a Juventus. “No era el momento, era muy joven y firmé por el Sevilla, un club muy bueno con gente genial, y ahora tengo la oportunidad de venir al mejor club del mundo".