Estaba pedido: los clubes que buscaron sacar del Barcelona a Carles Pérez a poco del cierre de fichajes

Carles Pérez fue uno de los canteranos del Barcelona que tuvo minutos en la pretemporada... y vaya que los aprovechó para darle un dolor de cabeza al técnico Ernesto Valverde. Por ejemplo, el joven extremo zurdo le anotó un doblete al Vissel Kobe de Japón en amistoso disputado en tierras asiáticas. También, el entrenador lo usó en las primeras jornadas de LaLiga Santander.

Debido al nivel que mostró en el corto tiempo que se puso la indumentaria del Barcelona , Carles Pérez (21) fue pretendido por varios clubes no solo españoles a poco del cierre del libro de fichajes en el Viejo Continente. Así lo apunta Mundo Deportivo, el cual menciona que Alavés, Eibar, Getafe y Leganés buscaron sacarlo del 'Barza'.

Además, apunta que uno de los cuadros más poderosos de Rusia llamó al Camp Nou para preguntar cuál era la situación contractual de Pérez. CSKA Moscú lo quiso llevar a la Premier League de ese país, pero la dirigencia culé le dio un rotundo "no" como respuesta.

Carles Pérez, un proyecto al que el 'Barza' quiere sacar oro

No solo en tierras rusas intentaron hacerse con sus servicios. AZ Alkmaar (Holanda), Hertha Berlin (Alemania) y Porto (Portugal) lo tantearon. Ante esto, el 'Barza' no pensó ni por un momento desprenderse de él ya que goza la plena confianza no solo de la dirigencia, sino también del técnico Valverde.

De otro lado, el primer equipo del Barcelona goza de una pequeña para debido a la fecha FIFA de este mes de setiembre. Vuelven al ruedo de LaLiga Santander este sábado 14 de setiembre cuando reciba al siempre complicado Valencia.

