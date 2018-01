No, no era después de haber jugado la final de la Europa League. Davinson Sánchez fue rastreado por el Barcelona cuando brillaba con el Atlético Nacional de Reinaldo Rueda. En ese momento, el zaguero ganaba la Copa Libertadores, por lo que una propuesta para jugar la primera temporada en el filial del club no era interesante para él. Davinson aceptó la propuesta del Ajax y hoy es una de las figuras del Tottenham. El tiempo le dio la razón, según reveló el colombiano en una entrevista con el diario ‘Marca’.



“Venía de ganar la Libertadores y tenía que irme al filial del Barça, aunque también tenía la seguridad de que acabaría en el primer equipo porque tengo mucha confianza en mí y la capacidad para alcanzar cosas importantes. Jugué 48, 50 partidos en el Ajax, lo que necesitaba. Perdimos la final de la Europa League contra el United, que tiene un entrenador muy estratégico y que demostró que para ganar una final no hace falta jugar bonito, sino hacer más daño”, declaró el Davinson Sánchez este martes ante las preguntas del medio español.



Asimismo, Sánchez también ha relatado también cómo dejó el Ajax para marcharse al Tottenham: “La primera persona con la que hablé fue con Pochettino. Empecé a estudiar más al Tottenham, sabía de los goles de Kane, pero sobre todo que era un equipo completo y así lo ratifiqué. Tenía posibilidades de ir a Italia, pero Mauricio me convenció, es muy directo. Es muy especial porque él fue central y siento que puedo confiar en él, es muy razonable lo que quiere de mí". Ahora es uno de los defensas con mayor proyección en el mundo.



Davinson Sánchez es tomado por José Néstor Pekerman de cara al Mundial de Rusia 2018. Titular en los ‘Spurs’, el colombiano espera llegar lo más alto posible en la Champions League.