En la mira: Barcelona contacta a Ederson, nueva 'joya' de Brasil, y este sorprende con su respuesta

En los últimos años, Barcelona ha sido un club que ha dado el paso de promover jugadores de La Masía (sus divisiones menores) a contratar jóvenes figuras que darán que hablar en el corto plazo. Por ejemplo, en el último mercado de fichajes tocó la puerta del Ajax de Ámsterdam y se hizo con los servicios del volante holandés Frenkie de Jong. Ahora, la mira azulgrana está puesta en un futbolista que empieza a dar que hablar en el fútbol brasilero.

Sucede que medios brasileros reportan, información que también recoge el diario español Sport, que Barcelona ha hecho contacto con Cruzeiro para conocer cuál es la situación del joven mediocampista defensivo Ederson (20). Se indica que parte de la dirigencia culé - con Eric Abidal a la cabeza - estuvo hace poco en Brasil y que visitó las instalaciones deportivas de algunos de los mejores conjuntos del Brasileirao.

Allí, el directivo del Barcelona se reunió con César Godoy, representante de Ederson. En la cita, el ex jugador del elenco azulgrana le hizo saber la intención de tener al volante en el corto plazo. No obstante, en rueda de prensa, el mismo mediocampista afirmó que aún no es tiempo para salir del torneo local, por lo que se ve con la camiseta del Cruzeiro por algunos meses más.

Ederson sabe lo que quiere... ¿con Barcelona de su lado?

"Hasta el momento, mi agente no me ha dicho nada al respecto. Entonces, no hay mucho que pueda hablar sobre este tema. Estoy feliz que haya un interés, pero no veo que sea el momento para irme. Estoy centrado en mi presente con Cruzeiro y quiero ayudar al equipo que me dio grandes oportunidades. Lo hago y lo voy a seguir haciendo", indicó. Tiene contrato hasta 2023 con su actual conjunto.

Por otra parte y luego de su aplastante victoria 5-1 sobre Valladolid en el Camp Nou por la jornada 11 de LaLiga Santander, el primer equipo del Barcelona pone su mira sobre Levante, su rival de este sábado en condición de visitante. Los dirigidos por Ernesto Valverde marchan en el primer puesto del torneo con 22 puntos, una unidad más que Real Madrid.

