Como Coutinho: cracks que llegaron al Barcelona entre bombos y platillos, pero se fueron sin pena ni gloria

Philippe Coutinho es, quizás, una de las últimas grandes decepciones para el Barcelona. Su llegada involucró mucha expectativa en el mundo aquel 2017, cuando una de las estrellas de la Premier League daba el salto a uno de los mejores equipos del mundo, a jugar al lado de Lionel Messi, pero nunca pudo encontrar su mejor nivel y el cuadro baulgrana se cansó.

Hoy, está cerca de confirmarse su pase a Alemania, donde el poderoso Bayern espera que ahí logre explotar todo su potencial, el nivel con el que se hizo un nombre en Inglaterra y con el que llevó a Brasil a campeonar la Copa América. En esta galería, no solo destacará el nombre de Coutinho, sino también el de otros cracks que revolotearon la prensa mundial cuando fueron traspasados al cuadro culé, pero no pasó de eso.

Así se 'cocina' su salida

"Puedo confirmar que (el presidente del club) Karl-Heinz Rummenigge y yo estuvimos en Barcelona esta semana y logramos un acuerdo con el club, el jugador y el agente. Tuvimos muy buenas pláticas y también quiero agradecer al Barcelona", anunció el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, a la cadena ZDF el viernes.

Coutinho, de 27 años, no fue citado para el primer partido de los azulgranas en el que perdieron ante Athletic Club Bilbao. El brasileño no pudo cumplir las expectativas tras llegar al Barcelona en 2017 en una transferencia récord del club, que desembolsó 160 millones de euros al Liverpool.



El mediocampista anotó 21 goles en 75 partidos con el conjunto catalán, pero fue blanco de críticas de la afición por no destacarse en los partidos decisivos.

